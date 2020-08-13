Румыния не станет закупать российскую вакцину от коронавируса

Румыния не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, поскольку та не проходила международную проверку.

Об этом 13 августа сказал президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на digi24.ro.

"Сейчас в Евросоюзе нет одобренной вакцины против коронавируса. А объявленная ​​Россией вакцина не прошла международную проверку", - пояснил румынский президент, почему страна не заказывать российскую вакцину.

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Он также добавил, что Румыния как член ЕС будет закупать у европейских организаций.

"ЕС поддерживает несколько исследовательских проектов, и мы надеемся, что в ближайшее время в ЕС появится вакцина. Румыния тоже в этом участвует - мы записались на первые 10 млн вакцин, когда они появятся в ЕС", - добавил он.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин сообщил, что в стране зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса.

В Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали "рискованным экспериментом на людях".