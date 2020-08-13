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Угорщина виступила за діалог з білоруською владою

Четвер, 13 серпня 2020, 14:34

Угорщина хоче, щоб Європейський Союз продовжував діалог з Білоруссю та уникав погіршення відносин. 

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда". 

"Європейська політична громадськість зараз найбільше цікавиться розвитком подій в Білорусі. Вчора у нас була тривала консультація з моїм латвійським колегою Едгаром Ринкевичем. Стало очевидно, що наша оцінка ситуації аналогічна", - написав Сійярто на своїй Facebook-сторінці.

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Він закликав до діалогу з Білоруссю, де в останні дні відбувається жорстке придушення мирних протестів.

"Ми зацікавлені у ЄС в прийнятті рішень, які не унеможливить будівництво відносин між ЄС і Білоруссю у майбутньому, та не зупинить програму Східного партнерства", - додав Сійярто. 

Нагадаємо, після четвертої доби протестів білорусів проти попередніх результатів виборів МВС країни заявило про ще 700 затриманих. Таким чином, загальна кількість затриманих наблизилася до 7 тисяч осіб. Серед них і щонайменш троє громадян України. 

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