Венгрия выступила за диалог с белорусскими властями

Венгрия хочет, чтобы Европейский Союз продолжал диалог с Беларусью и избегал ухудшения отношений.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда".

"Европейская политическая общественность сейчас больше всего интересуется развитием событий в Беларуси. Вчера у нас была длительная консультация с моим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем. Стало очевидно, что наша оценка ситуации аналогичная", - написал Сийярто на своей Facebook-странице.

Он призвал к диалогу с Беларусью, где в последние дни происходит жесткое подавление мирных протестов.

"Мы заинтересованы в принятии решений, которые не сделают невозможным выстраивание отношений между ЕС и Беларусью в будущем и не остановят программу Восточного партнерства", - добавил Сийярто.

Напомним, после четвертых суток протестов белорусов против предварительных результатов выборов МВД страны заявило о еще 700 задержанных. Таким образом, общее количество задержанных приблизилось к 7000 человек. Среди них и как минимум трое граждан Украины.

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