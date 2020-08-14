У Білорусі продовжуються страйки і мітинги на великих підприємствах

Вранці 14 серпня працівники багатьох підприємств Білорусі оголосили страйки, а також проводять мітинги і збори проти фальсифікації виборів і насильства силовиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Naviny.by.

На цей час надійшли повідомлення про мітинги та страйки на наступних підприємствах: "Мінський електротехнічний завод ім. Козлова", "Белкард" (Гродно), БМЗ, "Білоруськалій", "Гроднопромстрой", "Мінські кабельні мережі", "Нафтан", "Полімір", МТЗ, ММЗ, МЗКТ, "Мінський метрополітен", "Мінський маргариновий завод", "Інтеграл", "Белмедпрепарати", "Керамін", "Гродно Азот", "Хімволокно", БелАЕС та інших.

"Складно перерахувати всі підприємства, на яких пройшли і проходять мітинги протесту проти фальсифікації виборів, але їх багато. Цілком очевидно, що будуть підніматися одне підприємство за іншим, і цей процес ніхто і ніяк не зможе зупинити", — зазначив глава білоруського Конгресу демократичних профспілок (БКДП) Александр Ярошук.

Він вважає, що страйки і мітинги на багатьох підприємствах продовжуватимуться поки не будуть виконані політичні вимоги людей.

На думку глави БКДП, "зараз це будуть просто вимоги робітників розібратися у фальсифікації виборів, які ніхто виконувати не буде".

"Якщо вони не будуть виконані, то робітники будуть зовсім по-іншому поводитися. Їх просто так навколо пальця ніхто не обведе, тому що той масовий терор, який пройшов на тлі фальсифікації виборів, торкнувся кожного робітника. Били їх дітей, їх самих, друзів, знайомих. Це дуже все серйозно", - сказав голова об'єднання профспілок.

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