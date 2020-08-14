В Беларуси продолжаются забастовки и митинги на крупных предприятиях

Утром 14 августа работники многих предприятий Беларуси объявили забастовки, а также проводят митинги и собрания против фальсификации выборов и насилия силовиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Naviny.by.

В настоящее время поступили сообщения о митингах и забастовках на следующих предприятиях: "Минский электротехнический завод им. Козлова", "Белкард" (Гродно), БМЗ, "Беларуськалий", "Гроднопромстрой", "Минские кабельные сети", "Нафтан", "Полимир", МТЗ, ММЗ, МЗКТ, "Минский метрополитен", "Минский маргариновый завод", "Интеграл", "Белмедпрепараты", "Керамин", "Гродно Азот", "Химволокно", БелАЭС и других.

"Сложно перечислить все предприятия, на которых прошли и проходят митинги протеста против фальсификации выборов, но их много. Совершенно очевидно, что будут подниматься одно предприятие за другим, и этот процесс никто и никак не сможет остановить", - отметил глава белорусского Конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.

Он считает, что забастовки и митинги на многих предприятиях будут продолжаться, пока не будут выполнены политические требования людей.

По мнению главы БКДП, "сейчас это будут просто требования рабочих разобраться в фальсификации выборов, которые никто выполнять не будет".

"Если они не будут выполнены, то рабочие будут совсем по-другому себя вести. Их просто так вокруг пальца никто не обведет, потому что тот массовый террор, который прошел на фоне фальсификации выборов, коснулся каждого рабочего. Били их детей, их самих, друзей, знакомых. Это очень все серьезно", - сказал председатель объединения профсоюзов.

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