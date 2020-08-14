Меркель і Макрон зустрінуться наступного тижня на узбережжі Середземного моря
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон планують зустріч наступного тижня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Зустріч лідерів має відбутися у Франції, у літній резиденції французького президента Fort de Bregancon на узбережжі Середземного моря.
В Єлисейському палаці повідомляють, що візит запланований як робоча зустріч для обговорення питань, які будуть у європейському порядку денного після завершення сезону відпусток.
Серед них - боротьба з пандемією коронавірусу, бюджет ЄС, екологічні й торгівельні питання.
Також обговорюватимуть відносини ЄС з Китаєм і окремими країнами Африки, а також - ситуацію у Лівані, Білорусі та Східному Середземномор’ї.
Нагадаємо, Німеччина зараз головує у Раді ЄС та має значний вплив на формування її порядку денного.
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