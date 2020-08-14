Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЦВК Білорусі оголосила Лукашенка переможцем виборів

Прем'єр Болгарії представив проєкт змін до Конституції і заявив про готовність до відставки

У Чехії затримали російського дипломата за незаконну закупівлю боєприпасів

Кабмін знову змінив COVID-правила перетину кордону України






Меркель і Макрон зустрінуться наступного тижня на узбережжі Середземного моря

П'ятниця, 14 серпня 2020, 15:19

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон планують зустріч наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Зустріч лідерів має відбутися у Франції, у літній резиденції французького президента Fort de Bregancon на узбережжі Середземного моря. 

Читайте також
Меркель за кермом ЄС: чи допоможе головування Німеччини вивести Євросоюз із кризи

В Єлисейському палаці повідомляють, що візит запланований як робоча зустріч для обговорення питань, які будуть у європейському порядку денного після завершення сезону відпусток.

Серед них - боротьба з пандемією коронавірусу, бюджет ЄС, екологічні й торгівельні питання. 

Також обговорюватимуть відносини ЄС з Китаєм і окремими країнами Африки, а також - ситуацію у Лівані, Білорусі та Східному Середземномор’ї.

Нагадаємо, Німеччина зараз головує у Раді ЄС та має значний вплив на формування її порядку денного.

Читайте також: Меркель за кермом ЄС: чи допоможе головування Німеччини вивести Євросоюз із кризи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Німеччина
powered by lun.ua