Меркель и Макрон встретятся на следующей неделе на побережье Средиземного моря
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон планируют встречу на следующей неделе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Встреча лидеров должна состояться во Франции, в летней резиденции французского президента Fort de Bregancon на побережье Средиземного моря.
В Елисейском дворце сообщают, что визит запланирован как рабочая встреча для обсуждения вопросов, которые будут в европейском повестки дня после завершения сезона отпусков.
Среди них - борьба с пандемией коронавируса, бюджет ЕС, экологические и торговые вопросы.
Также будут обсуждать отношения ЕС с Китаем и отдельными странами Африки, а также - ситуацию в Ливане, Беларуси и Восточном Средиземноморье.
Напомним, Германия сейчас председательствует в Совете ЕС и имеет значительное влияние на формирование его повестки дня.
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