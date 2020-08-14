Меркель и Макрон встретятся на следующей неделе на побережье Средиземного моря

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон планируют встречу на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Встреча лидеров должна состояться во Франции, в летней резиденции французского президента Fort de Bregancon на побережье Средиземного моря.

В Елисейском дворце сообщают, что визит запланирован как рабочая встреча для обсуждения вопросов, которые будут в европейском повестки дня после завершения сезона отпусков.

Среди них - борьба с пандемией коронавируса, бюджет ЕС, экологические и торговые вопросы.

Также будут обсуждать отношения ЕС с Китаем и отдельными странами Африки, а также - ситуацию в Ливане, Беларуси и Восточном Средиземноморье.

Напомним, Германия сейчас председательствует в Совете ЕС и имеет значительное влияние на формирование его повестки дня.

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