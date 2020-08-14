Министры ЕС согласились подготовить санкции в отношении Беларуси - СМИ

Министры иностранных дел ЕС в пятницу на внеочередной видеовстрече согласились подготовить санкции в связи с событиями в Беларуси.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, ссылаясь на собственные источники, пишет "Европейская правда".

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"Главы МИД ЕС согласились дать"зеленый свет" санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки", - сообщил Джозвяк в своем Twitter.

По информации корреспондента, во время видеоконференции ни один из министров ЕС не высказался против санкций.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил, что во время видеоконференции министров он призвал к введению персональных санкций в отношении Беларуси и созданию в ЕС фонда поддержки жертв репрессий.

Глава МИД Германии Хайко Маас перед встречей заявил, что Евросоюз хочет значительно усилить давление на Беларусь.

Скорее всего, ЕС введет персональные санкции в конце августа, заявляют источники в ЕС.