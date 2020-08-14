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Литва пропонує створити фонд ЄС для підтримки жертв репресій у Білорусі 

П'ятниця, 14 серпня 2020, 18:13

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус закликав до введення персональних санкцій щодо Білорусі і створення у ЄС фонду підтримки жертв репресій. 

З такою пропозицією він виступив під час екстреної відеоконференції глав МЗС ЄС у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"На сьогоднішньому засіданні Ради закордонних справ я закликав до спеціальної сесії Ради ООН з прав людини по Білорусі, індивідуальних санкцій за застосування надмірної сили і фальсифікацію виборів, а також до створення фонду ЄС для підтримки жертв репресій у Білорусі", - розповів Лінкявічус у Twitter.

Міністри закордонних справ Євросоюзу проводять у п'ятницю позачергову відеоконференцію, і Білорусь є однією з тем на порядку денному.

Глава МЗС Австрії заявив, що на відеоконференції не планують обговорювати введення санкцій проти Білорусі, але обмеження не виключені, якщо білоруська влада не дослухається до вимог ЄС.

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