Литва пропонує створити фонд ЄС для підтримки жертв репресій у Білорусі 

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус закликав до введення персональних санкцій щодо Білорусі і створення у ЄС фонду підтримки жертв репресій.

З такою пропозицією він виступив під час екстреної відеоконференції глав МЗС ЄС у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"На сьогоднішньому засіданні Ради закордонних справ я закликав до спеціальної сесії Ради ООН з прав людини по Білорусі, індивідуальних санкцій за застосування надмірної сили і фальсифікацію виборів, а також до створення фонду ЄС для підтримки жертв репресій у Білорусі", - розповів Лінкявічус у Twitter.

At today‘s #FAC, I called for special UN #HRC session on #Belarus, individual sanctions for use of excessive force and frauded elections and to establish a #EU fund for the support of the victims of repressions in Belarus.