Лукашенко відмовився від міжнародного посередництва

Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що для врегулювання ситуації в країні закордонні посередники не потрібні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на нараді в Центрі стратегічного управління в міністерстві оборони Білорусі в суботу, його цитує агентство БЕЛТА.

"За кордоном Білорусі пропонують якесь посередництво, створюють для країни закордонний уряд. Слухайте, у нас є нормальний уряд, створений за Конституцією. Нам не потрібні ніякі закордонні уряди, ніякі посередники", - сказав Лукашенко.

"Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе порядок наведіть", - додав він.

За словами Лукашенка, жоден уряд "ні за кордоном, де б то не було, нам не потрібен, і управляти він країною не буде ніколи". Невже історію не вивчали?" - сказав Лукашенко.

Раніше президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі у спільній заяві заявили про готовність виступити посередниками для врегулювання кризи у Білорусі.

Євросоюз окремо заявив, що представить білоруській владі пропозицію про підтримку ЄС в налагодженні і полегшенні діалогу.

Лукашенко в суботу 15 серпня провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, заявивши перед тим, що потрібно спільно захистити Білорусь "від зовнішньої агресії".