Лукашенко отказался от международного посредничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для урегулирования ситуации в стране зарубежные посредники не нужны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны Беларуси в субботу, его цитирует агентство БЕЛТА.

"За рубежом Беларуси предлагают какое-то посредничество, создают для страны зарубежное правительство. Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники", - сказал Лукашенко.

"Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - добавил он.

По словам Лукашенко, "никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда". "Неужели историю не изучали?" - сказал Лукашенко.

Ранее президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в совместном заявлении заявили о готовности выступить посредниками для урегулирования кризиса в Беларуси.

Евросоюз отдельно заявил, что представит белорусским властям предложение о поддержке ЕС в налаживании и облегчении диалога.

Лукашенко в субботу 15 августа провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив перед тем, что нужно совместно защитить Беларусь "от внешней агрессии".