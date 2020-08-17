Макрон вважає, що ЄС має підтримати протести в Білорусі

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європейський Союз підтримати демонстрації в Білорусі після президентських виборів в країні.

Про це він написав у своєму Twitter в неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський Союз повинен продовжувати мобілізацію на підтримку сотень тисяч білорусів, які мирно виходять на демонстрації за дотримання своїх прав, свобод і суверенітет", - заявив французький президент.

L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

У Білорусі тиждень тривають протести проти перемоги на виборах Александра Лукашенка. Євросоюз заявив, що не вважає чинними результати голосування через численні свідчення фальсифікацій.

Напередодні у Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує білорусів, які вимагають проведення справжніх виборів у країні.

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