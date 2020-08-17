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Макрон вважає, що ЄС має підтримати протести в Білорусі

Понеділок, 17 серпня 2020, 09:33

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європейський Союз підтримати демонстрації в Білорусі після президентських виборів в країні. 

Про це він написав у своєму Twitter в неділю, повідомляє "Європейська правда". 

"Європейський Союз повинен продовжувати мобілізацію на підтримку сотень тисяч білорусів, які мирно виходять на демонстрації за дотримання своїх прав, свобод і суверенітет", - заявив французький президент.

У Білорусі тиждень тривають протести проти перемоги на виборах Александра Лукашенка. Євросоюз заявив, що не вважає чинними результати голосування через численні свідчення фальсифікацій. 

Напередодні у Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує білорусів, які вимагають проведення справжніх виборів у країні. 

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Макрон Білорусь
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