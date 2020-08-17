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Макрон считает, что ЕС должен поддержать протесты в Беларуси

Понедельник, 17 августа 2020, 09:33

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европейский Союз поддержать демонстрации в Беларуси после президентских выборов в стране.

Об этом он написал в своем Twitter в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Европейский Союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, которые мирно выходят на демонстрации за соблюдение своих прав, свобод и суверенитета", - заявил французский президент.

В Беларуси неделю продолжаются протесты против победы на выборах Александра Лукашенко. Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

Накануне в Минске на протесты вышли от 100 до 200 000 человек митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает белорусов, которые требуют проведения настоящих выборов в стране.

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