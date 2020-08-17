Макрон считает, что ЕС должен поддержать протесты в Беларуси

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европейский Союз поддержать демонстрации в Беларуси после президентских выборов в стране.

Об этом он написал в своем Twitter в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Европейский Союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, которые мирно выходят на демонстрации за соблюдение своих прав, свобод и суверенитета", - заявил французский президент.

L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

В Беларуси неделю продолжаются протесты против победы на выборах Александра Лукашенко. Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

Накануне в Минске на протесты вышли от 100 до 200 000 человек митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает белорусов, которые требуют проведения настоящих выборов в стране.

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