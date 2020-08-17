В Білорусі тривають загальнонаціональні страйки, Лукашенко приїхав на завод

В Білорусі у понеділок тривають загальнонаціональні страйки на державних підприємствах.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на білоруські ЗМІ.

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, у понеділок прибув на вертольоті на Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ). Працівники заводу, яких зібрали на майданчику на території підприємства, повідомляли, що Лукашенко не вийшов для спілкування з ними, пише TUT.by.

Водночас Лукашенко зустрівся в цеху з іншою групою людей. "Люди зібралися, чекають. Його ще немає. Майданчик порожній. Кажуть, що вже виступає, але там, де зібрався завод, його немає", - розповів працівник заводу.

Пізніше Лукашенко виступив перед робітниками. Під час виступу йому кричали "Іди!". На що Лукашенко відповів: "Можете ще покричати".

Тим часом державне агентство БЕЛТА розмістило перше повідомлення нібито із зустрічі з працівниками заводу, цитуючи слова Лукашенка, що "150-200 людей (які страйкують) на якомусь підприємстві погоду не роблять".

За даними білоруського бюро "Радіо Свобода", кілька тисяч працівників мінських тракторного та електротехнічного заводів прийшли колоною до МЗКТ. Вони скандували "Ми віримо, можемо, переможемо!" і несли плакат: "Ніяких перемовин - тільки відставка".

Працівники заводів вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і нових виборів.

Вранці працівники Белтелерадіокомпанії вийшли на страйк. Повідомляється, що 600 осіб підтримали страйк.

У Жодіно працівники БелАЗу знову вийшли на вулицю до прохідної. Як повідомляють працівники, деяких закрили в цехах, через це вийшло менше людей. Додатково до цього міліція не пускає городян, які хотіли підтримати працівників, до центральної прохідної.

Нагадаємо, напередодні у столиці Білорусі на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається, можливо, найбільшим в історії незалежної Білорусі.

За оцінками білоруських ЗМІ, на демонстрацію вийшло візуально більше людей, аніж під час страйку 1991 року, коли було 100 тисяч протестувальників.