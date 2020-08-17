В Беларуси продолжаются общенациональные забастовки, Лукашенко приехал на завод

В Беларуси в понедельник продолжаются общенациональные забастовки на государственных предприятиях.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на белорусские СМИ.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в понедельник прибыл на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Работники завода, которых собрали на площадке на территории предприятия, сообщали, что Лукашенко не вышел для общения с ними, пишет TUT.by.

В то же время Лукашенко встретился в цехе с другой группой людей. "Люди собрались, ждут. Его еще нет. Площадка пуста. Говорят, что уже выступает, но там, где собрался завод, его нет", - рассказал работник предприятия.

Позже Лукашенко выступил перед рабочими. Во время выступления ему кричали "Уходи!". На что Лукашенко ответил: "Можете еще покричать".

Между тем государственное агентство БЕЛТА разместило первое сообщение якобы со встречи с работниками завода, цитируя слова Лукашенко, что "150-200 человек (бастующих) на каком-то предприятии погоду не делают".

По данным белорусского бюро "Радио Свобода", несколько тысяч работников минских тракторного и электротехнического заводов пришли колонной к МЗКТ. Они скандировали "Верим, можем, победим!" и несли плакат: "Никаких переговоров - только отставка".

Работники заводов требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и новых выборов.

Утром работники Белтелерадиокомпании вышли на забастовку. Сообщается, что 600 человек поддержали забастовку.

В Жодино работники БелАЗа снова вышли на улицу к проходной. Как сообщают работники, некоторых закрыли в цехах, поэтому получилось меньше людей. Вдобавок к этому милиция не пускает горожан, которые хотели поддержать работников, к центральной проходной.

Напомним, накануне в столице Беларуси на протесты вышли от 100 до 200 000 человек, митинг считают крупнейшим в истории независимой Беларуси.

По оценкам белорусских СМИ, на демонстрацию вышло визуально больше людей, чем во время забастовки 1991 года, когда было 100 тысяч протестующих.

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