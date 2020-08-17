У Польщі евакуювали 1000 мешканців міста через знайдені снаряди

У місті Ожиш, що на північному сході Польщі, евакуювали близько 1000 мешканців та перекривали трасу через знайдені старі снаряди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Старі снаряди, що не розірвалися - протипіхотну міну і 105-мм артилерійський снаряд - виявили у річці Ожиш під час очищувальних робіт.

З міркувань безпеки прийняли рішення евакуювати мешканців усіх прилеглих будинків, загалом близько 1000 осіб, також перекрили два автошляхи у зоні ризику.

Близько 14 години за місцевим часом снаряди знешкодили, люди змогли повернутися додому, рух транспорту відновили.

За словами мера міста, це не є несподіванкою. "Ми були військовим містом, нерозірвані снаряди тут знаходять вже вп’яте, тож усі дії відпрацьовані", - каже він.

Нагадаємо, наприкінці липня цього року через 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни евакуйовували близько 1500 мешканців Варшави. Її знайшли під час будівництва лінії метро.