В Польше эвакуировали 1000 жителей города из-за найденных снарядов

В городе Ожиш, на северо-востоке Польши, эвакуировали около 1000 жителей и перекрывали трассу из-за найденных старых снарядов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Старые неразорвавшиеся снаряды - противопехотную мину и 105-мм артиллерийский снаряд - обнаружили в реке Ожиш во время очистительных работ.

Из соображений безопасности было принято решение эвакуировать жителей всех близлежащих домов, всего около 1000 человек, а также перекрыли два автодороги в зоне риска.

Около 14 часов по местному времени снаряды обезвредили, люди смогли вернуться домой, движение транспорта восстановили.

По словам мэра города, это не является неожиданностью. "Мы были военным городом, неразорвавшиеся снаряды здесь находят уже в пятый раз, поэтому все действия отработаны", - говорит он.

Напомним, в конце июля этого года из-за 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали около 1500 жителей Варшавы. Ее нашли при строительстве линии метро.