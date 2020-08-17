ЄС підтримує три вимоги білорусів до Лукашенка - Боррель

Євросоюз підтримує білоруський народ у його ключових вимогах до влади, що висуваються на масових протестах.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднив сьогодні високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він зазначає, що вчорашні "Марші свободи" стали наймасовішими у новітній історії Білорусі.

"У цих мирних демонстрацій були чіткі вимоги: звільнення незаконно затриманих людей, притягнення до відповідальності винних у жорстоких діях силовиків та проведення нових президентських виборів.

Реальні цифри чітко демонструють, що населення Білорусі прагне змін і хоче їх вже зараз. ЄС підтримує їх у цьому прагненні", - заявив Боррель.

Він додає, що з огляду на зростаючу кількість повідомлень про нелюдське поводження із затриманими протестувальниками, ЄС очікує ретельного і прозорого розслідування усіх таких повідомлень та притягнення винних до відповідальності.

"Як було погоджено нашими міністрами закордонних справ на останній відеоконференції, ЄС готує нові списки для запровадження санкцій проти відповідальних за жорстокість та репресії проти мирних протестувальників та фальсифікацію результатів виборів", - нагадав високий представник ЄС.

Він також нагадав, що у середу відбудеться позачергова зустріч лідерів ЄС щодо ситуації у Білорусі.

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Нагадаємо, держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.

Глави МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі, а Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в країні.

Держави ЄС також пропонували своє посередництво для деескалації кризи, але Лукашенко відмовився.

У понеділок 17 серпня Лукашенко заявив, що повторних виборів у Білорусі не буде.

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