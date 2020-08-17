Британія в серпні зафіксувала рекордну кількість мігрантів у Ла-Манші

Понад 1200 мігрантів в серпні перетнули Ла-Манш на невеликих човнах, що стало рекордним показником для одного місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Патрулі британської прикордонної служби в неділю перехопили вісім човнів, на борту яких перебували 112 осіб. В суботу 65 осіб на п'яти човнах були перехоплені і доставлені на берег.

В цілому з початку року понад 4400 осіб перетнули Ла-Манш.

Командувач прикордонною службою Ден О'Махоні сказав: "Ми сповнені рішучості повернути тих, хто не має законного клопотання про надання притулку".

Він додав, що перетини здійснювалися "злочинцями, які заробляють гроші на експлуатації мігрантів, що відчайдушно намагаються приїхати в нашу країну".

"Франція - явно безпечна країна з повністю функціонуючою системою притулку, і біженці можуть і повинні просити притулку там", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що МВС Британії хоче залучення військових до патрулювання Ла-Маншу, щоб стримати прибуття мігрантів.

Мігранти вже давно використовують Північну Францію як відправну точку для того, щоб дістатися до Британії, або на вантажівках через туннель під Ла-Маншем, або на поромах.