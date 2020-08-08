Британія може залучити військових до патрулювання Ла-Маншу через мігрантів

МВС Британії хоче залучення військових до патрулювання Ла-Маншу, щоб стримати прибуття мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністерство оборони Британії заявило, що отримало запит від міністерства внутрішніх справ про "підтримку операцій прикордонних сил Британії в Дуврській протоці". Відомство зазначило, що "наполегливо працює, щоб визначити, як ми можемо найбільш ефективно допомогти".

У четвер 235 людей висадилися або були доставлені на берег з човнів в Ла-Манші - рекордне число за один день.

Міністр внутрішніх справ Пріті Пател заявила, що Королівський військово-морський флот може бути залучений для запобігання потрапляння човнів у води Британії, хоча інші високопоставлені чиновники і політики кажуть, що це може бути непрактично і потенційно небезпечно.

Роджер Гоф, голова Ради графства Кент, куди прибуває більшість мігрантів, сказав: "Історично найкращий досвід скорочення припливу мігрантів ми спостерігали, коли між британською та французькою владою було досягнуто успішну угоду з огляду на спільні інтереси".

Мігранти вже давно використовують Північну Францію як відправну точку для того, щоб дістатися до Британії, або на вантажівках через туннель під Ла-Маншем, або на поромах.

Як повідомлялося, Британія заявила про неприйнятне зростання кількості човнів, що перевозять мігрантів через Ла-Манш, і обіцяє відправити нелегалів назад до Франції.