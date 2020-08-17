Британия в августе зафиксировала рекордное количество мигрантов в Ла-Манше

Более 1200 мигрантов в августе пересекли Ла-Манш на небольших лодках, что стало рекордным показателем для одного месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Патрули британской пограничной службы в воскресенье перехватили восемь лодок, на борту которых находилось 112 человек. В субботу 65 человек на пяти лодках были перехвачены и доставлены на берег.

В целом с начала года более 4400 человек пересекли Ла-Манш.

Командующий пограничной службой Дэн О'Махони сказал: "Мы полны решимости вернуть тех, кто не имеет законного ходатайства о предоставлении убежища".

Он добавил, что переходы осуществлялись "преступниками, которые зарабатывают деньги на эксплуатации мигрантов, отчаянно пытающихся приехать в нашу страну".

"Франция - явно безопасная страна с полностью функционирующей системой убежища, и беженцы могут и должны просить убежища там", - сказал он.

Напомним, МВД Британии хочет привлечь военных к патрулированию Ла-Манша, чтобы сдержать поток мигрантов.

Мигранты уже давно используют Северную Францию как отправную точку для того, чтобы добраться до Британии, или на грузовиках через туннель под Ла-Маншем, или на паромах.