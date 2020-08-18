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Фінляндія досі розглядає 2 тисячі заяв шукачів притулку, поданих 5 років тому

Вівторок, 18 серпня 2020, 11:01

На розгляді Імміграційної служби Фінляндії досі перебуває майже 2000 заяв від прохачів притулку, які були подані п'ять років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Адміністративний суд повернув близько 1300 заяв на повторний розгляд служби. Більшість з цих випадків пов'язані з тим, що прохач прийняв християнство.

Всього на розгляді суду знаходиться близько 3000 заяв.

Нових заяв на надання притулку надійшло за цей рік всього 750. Мала кількість заяв пов'язана з пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося, у першій половині 2020 року кількість незаконних перетинів кордонів на зовнішніх кордонах Євросоюзу скоротилася, головним чином через наслідки пандемії коронавірусу.

Падіння було особливо помітно на міграційних маршрутах Західного і Східного Середземномор'я. Всього зафіксовано 36 400 перетинів, це майже на одну п'яту менше, ніж за той же період минулого року.

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