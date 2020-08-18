Финляндия до сих пор рассматривает 2000 заявлений просителей убежища, поданных 5 лет назад

На рассмотрении Иммиграционной службы Финляндии до сих пор находится почти 2000 заявлений от просителей убежища, которые были поданы пять лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Административный суд вернул около 1300 заявлений на повторное рассмотрение службы. Большинство из этих случаев связаны с тем, что проситель принял христианство.

Всего на рассмотрении суда находится около 3000 заявлений.

Новых заявлений на предоставление убежища поступило за этот год всего 750. Такое малое количество объясняется пандемией коронавируса.

Как сообщалось, в первой половине 2020 году количество незаконных пересечений границ на внешних границах Евросоюза сократилось, главным образом из-за последствий пандемии коронавируса.

Падение было особенно заметно на миграционных маршрутах Западного и Восточного Средиземноморья. Всего зафиксировано 36 400 пересечений, это почти на одну пятую меньше, чем за тот же период прошлого года.