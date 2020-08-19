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Демократи офіційно висунули Байдена суперником Трампа 

Середа, 19 серпня 2020, 07:45

Демократична партія США офіційно висунула своїм кандидатом на президентських виборах у листопаді колишнього віцепрезидента Джо Байдена. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У зв'язку з тим, що чотириденний з'їзд демократів значною мірою відбувається віртуально через пандемію коронавірусу, делегати з усієї країни голосували віддалено, щоб затвердити Байдена кандидатом. 

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Байден зустрів свій новий статус разом зі своєю дружиною та онуками в шкільній бібліотеці штату Делавер.

Інші довгоочікувані моменти з'їзду демократів відбудуться в наступні два вечори. Камала Харріс офіційно прийме призначення кандидатом у віцепрезиденти. Колишній президент Барак Обама також виступить з промовою. 

Байден виступить з вітальною промовою в четвер увечері в майже порожньому конференц-залі біля свого будинку в Делавері.

Це третя спроба Байдена потрапити в Білий дім після двох провальних в 1988 і 2008 роках. 

Наступного тижня відбудеться з'їзд Республіканської партії, також в значній мірі віртуальний, де офіційно буде підтверджено висунення Трампа.


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