Демократи офіційно висунули Байдена суперником Трампа 

Демократична партія США офіційно висунула своїм кандидатом на президентських виборах у листопаді колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У зв'язку з тим, що чотириденний з'їзд демократів значною мірою відбувається віртуально через пандемію коронавірусу, делегати з усієї країни голосували віддалено, щоб затвердити Байдена кандидатом.

Байден зустрів свій новий статус разом зі своєю дружиною та онуками в шкільній бібліотеці штату Делавер.

Інші довгоочікувані моменти з'їзду демократів відбудуться в наступні два вечори. Камала Харріс офіційно прийме призначення кандидатом у віцепрезиденти. Колишній президент Барак Обама також виступить з промовою.

Байден виступить з вітальною промовою в четвер увечері в майже порожньому конференц-залі біля свого будинку в Делавері.

Це третя спроба Байдена потрапити в Білий дім після двох провальних в 1988 і 2008 роках.

Наступного тижня відбудеться з'їзд Республіканської партії, також в значній мірі віртуальний, де офіційно буде підтверджено висунення Трампа.



