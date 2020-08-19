Фінляндія повертає обмеження на поїздки до десяти країн

Уряд Фінляндії вирішив повернути обмеження на поїздки до ще десяти країн у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Про це розповіла міністр внутрішніх справ Фінляндії Марія Охісало, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Зокрема, запроваджені обмеження на внутрішньому кордоні ЄС між Фінляндією і Норвегією, Данією, Ісландією, Німеччиною, Грецією і Мальтою. На зовнішніх кордонах Шенгенської зони нові обмеження будуть введені на поїздки між Фінляндією та Ірландією, Сан Марино, Японією і Кіпром.

Рішення про посилення правил прийнято у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в перерахованих вище країнах.

На сухопутних кордонах зі Швецією і Норвегією будуть введені спеціальні інструкції, покликані полегшити життя проживаючих на цих територіях людей.

Міністр Охісало нагадала, що громадяни Фінляндії можуть вільно покинути країну і повернутися назад додому, але людям, які прибувають з країн, щодо яких введені обмеження, рекомендується залишатися в двотижневому самостійному карантині.

За словами міністра транспорту Тімо Харакка, рішення про припинення польотів між Фінляндією і Північною Македонією прийме Транспортне відомство Traficom.

Раніше повідомлялося, що на рейсах зі Скоп'є було зафіксовано багато випадків зараження коронавірусом. Минулої суботи коронавірус виявили у 12 пасажирів, а позаминулого тижня – у 26.

6 серпня уряд Фінляндії вирішив запровадити повторні обмеження на поїздки до Бельгії, Нідерландів, а також Андорри.