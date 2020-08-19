Финляндия возвращает ограничения на поездки в десять стран

Правительство Финляндии решило вернуть ограничения на поездки в еще десять стран в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Об этом рассказала министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В частности, введены ограничения на внутренней границе ЕС между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Германией, Грецией и Мальтой. На внешних границах Шенгенской зоны новые ограничения будут введены на поездки между Финляндией и Ирландией, Сан Марино, Японией и Кипром.

Решение об ужесточении правил принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в вышеперечисленных странах.

На сухопутных границах со Швецией и Норвегией будут введены специальные инструкции, призванные облегчить жизнь проживающих на этих территориях людей.

Министр Охисало напомнила, что граждане Финляндии могут свободно покинуть страну и вернуться обратно домой, но людям, которые прибывают из стран, в отношении которых введены ограничения, рекомендуется оставаться в двухнедельном самостоятельном карантине.

По словам министра транспорта Тимо Харакка, решение о прекращении полетов между Финляндией и Северной Македонией примет Транспортное ведомство Traficom.

Ранее сообщалось, что на рейсах из Скопье было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. В минувшую субботу коронавирус обнаружили у 12 пассажиров, а на позапрошлой неделе – у 26.

6 августа правительство Финляндии решило ввести повторные ограничения на поездки в Бельгию, Нидерланды, а также Андорру.