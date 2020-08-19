Фінляндія підтримує персональні санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка

Фінляндія підтримує запровадження персональних санкцій проти представників діючої влади в Білорусі.

Про це йдеться в заяві на сайті фінського уряду, повідомляє "Європейська правда".

"Фінляндія підтримує введення цілеспрямованих персональних санкцій ЄС, а також підтримку білоруського громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Діалог з білоруським режимом також повинен залишатися відкритим. Фінляндія підтримує запропоновані ОБСЄ заходи, такі як візит делегації ОБСЄ в Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що вибори в Білорусі не відповідали міжнародним критеріям, критеріям ОБСЄ і БДІПЛ, і не були вільними та справедливими.

"Насильство з боку влади неприпустиме. Будь-які нові вибори повинні проводитися відповідно до узгоджених принципів, в тому числі з міжнародними спостерігачами", - йдеться в заяві.

За даними ЗМІ, очікується, що лідери ЄС сьогодні не ухвалюватимуть рішення про санкції, але закличуть до діалогу, поваги до суверенітету країни, звільнення арештованих і підтримки мирних демонстрантів.

У Єврокомісії у вівторок повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена

Своє звернення до лідерів ЄС напередодні їхньої екстреної зустрічі записала білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

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