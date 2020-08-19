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Финляндия поддерживает персональные санкции ЕС против представителей режима Лукашенко

Среда, 19 августа 2020, 15:34

Финляндия поддерживает введение персональных санкций против представителей действующей власти в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении на сайте финского правительства, сообщает "Европейская правда".

"Финляндия поддерживает введение целенаправленных персональных санкций ЕС, а также поддержку белорусского гражданского общества и независимых СМИ. Диалог с белорусским режимом также должен оставаться открытым. Финляндия поддерживает предложенные ОБСЕ меры, такие как визит делегации ОБСЕ в Беларусь", - говорится в сообщении.

Также указывается, что выборы в Беларуси не соответствовали международным критериям, критериям ОБСЕ и БДИПЧ, и не были свободными и справедливыми.

"Насилие со стороны власти недопустимо. Любые новые выборы должны проводиться в соответствии с согласованными принципами, в том числе с международными наблюдателями", - говорится в заявлении.

По данным СМИ, ожидается, что лидеры ЕС сегодня не будут принимать решение о санкциях, но призовут к диалогу, уважению к суверенитету страны, освобождению арестованных и поддержке мирных демонстрантов.

В Еврокомиссии во вторник сообщили, что работа над подготовкой санкционных списков в отношении Беларуси началась, но еще не завершена

Свое обращение к лидерам ЕС накануне их экстренной встречи записала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

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