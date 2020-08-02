Верховний суд Польщі відхилив скаргу "Громадянської платформи" щодо виборів
Верховний суд Польщі залишить без подальшого розгляду скаргу щодо президентських виборів від "Громадянської платформи", висуванцем якої був головний опонент Дуди Рафал Тшасковський.
Відповідне рішення суд прийняв у суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.
Як повідомив суддя Александр Степковський, зміст скарги від "Громадянської платформи" виходить за межі положень, окреслених у виборчому кодексі. Також не було надано належних доказів на підтримку зазначених у скарзі претензій, як це вимагається виборчим кодексом.
На думку суду, скарга "Громадянської платформи" не стосувалася самого процесу голосування та визначення результатів голосування, а оскарження законодавчих змін щодо виборчого процесу має здійснюватися через іншу процедуру.
Загалом суд отримав понад 5,8 тисяч скарг. З них 65 він вже визнав виправданими, але такими, що не вплинули на результат виборів.
Нагадаємо, у другому турі президентських виборів у Польщі, що проходили 12 липня, перемогу з невеликим відривом здобув попередній президент Анджей Дуда.
Дуда здобув підтримку 51,03% виборців, тоді як його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковський – 48,97%.
"Громадянська платформа" подала скаргу щодо результату президентських виборів до Верховного суду в середині липня, зазначаючи, що Анджей Дуда використовував адмінресурс під час своєї виборчої кампанії.
Розбір результатів виборів читайте у статті: Польща, розколота навпіл: як змінили країну президентські вибори