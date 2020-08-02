Верховный суд Польши отклонил жалобу "Гражданской платформы" по поводу выборов

Верховный суд Польши оставит без дальнейшего рассмотрения жалобу по поводу президентских выборов от "Гражданской платформы", выдвиженцем которой был главный оппонент Дуды Рафал Тшасковський.

Соответствующее решение суд принял в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Как сообщил судья Александр Степковский, содержание жалобы от "Гражданской платформы" выходит за пределы положений, определенных в избирательном кодексе. Также не было предоставлено надлежащих доказательств в поддержку указанных в жалобе претензий, как это требуется кодексом.

По мнению суда, жалоба "Гражданской платформы" не касалась самого процесса голосования и определения результатов голосования, а обжалование законодательных изменений относительно избирательного процесса должно осуществляться через другую процедуру.

Всего суд получил более 5800 жалоб. Из них 65 он уже признал оправданными, но такими, что не повлияли на результат выборов.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Польше, проходивших 12 июля, победу с небольшим отрывом одержал бывший президент Анджей Дуда.

Дуда получил поддержку 51,03% избирателей, тогда как его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковський - 48,97%.

"Гражданская платформа" подала жалобу относительно исхода президентских выборов в Верховный суд в середине июля, отмечая, что Дуда использовал админресурс во время своей избирательной кампании.

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