Голова нового уряду Франції різко втрачає популярність – опитування
Популярність прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса зазнала різкого падіння.
Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, про це свідчить опитування, проведене Ifop для Le journal du dimanche.
Якщо у липні, голову уряду позитивно оцінювали 55% французів, то тепер – лише 48%. Одночасно показник незадоволених зріс із 40% до 46%.
Нагадаємо, Жан Кастекст займає посаду прем'єр-міністра Франції лише півтори місяці - з 3 липня.
Популярність президента Емманюеля Макрона теж просіла, проте не так суттєво – якщо в серпні він мав 36% симпатиків, то тепер – лише 35%. Відсоток незадоволених діями французького президента залишається стабільним на рівні 63%.
Опитування було проведено 19 та 20 серпня за репрезентативною вибіркою 989 осіб віком від 18 років, використовуючи метод квоти. Похибка становить від 1,4% до 3,1%.