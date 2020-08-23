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Голова нового уряду Франції різко втрачає популярність – опитування

Неділя, 23 серпня 2020, 17:36

Популярність прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса зазнала різкого падіння.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, про це свідчить опитування, проведене  Ifop для Le journal du dimanche.

Якщо у липні, голову уряду позитивно оцінювали 55% французів, то тепер – лише 48%. Одночасно показник незадоволених зріс із 40% до 46%. 

Нагадаємо, Жан Кастекст займає посаду прем'єр-міністра Франції лише півтори місяці - з 3 липня.

Популярність президента Емманюеля Макрона теж просіла, проте не так суттєво – якщо в серпні він мав 36% симпатиків, то тепер – лише 35%.  Відсоток незадоволених діями французького президента залишається стабільним на рівні 63%.

Опитування було проведено 19 та 20 серпня за репрезентативною вибіркою 989 осіб віком від 18 років, використовуючи метод квоти. Похибка становить від 1,4% до 3,1%.

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Франція Макрон
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