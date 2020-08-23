Глава нового правительства Франции резко теряет популярность - опрос

Популярность премьер-министра Франции Жана Кастекса терпит резкое падение.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, об этом свидетельствует опрос, проведенный Ifop для Le journal du dimanche.

Если в июле, председателя правительства положительно оценивали 55% французов, то теперь - только 48%. Одновременно показатель недовольных вырос с 40% до 46%.

Напомним, Жан Кастекст занимает пост премьер-министра Франции всего полтора месяца - с 3 июля.

Популярность президента Эмманюеля Макрона тоже просела, однако не так существенно - если в августе он имел 36% сторонников, то теперь - только 35%. Процент недовольных действиями французского президента остается стабильным на уровне 63%.

Опрос был проведен 19 и 20 августа по репрезентативной выборке 989 человек в возрасте от 18 лет, используя метод квоты. Погрешность составляет от 1,4% до 3,1%.