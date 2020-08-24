Європарламент підготує резолюцію щодо Білорусі

У вівторок комітет Європейського парламенту з питань закордонних справ проведе позачергове засідання щодо Білорусі, за підсумками якого буде підготовлено резолюцію щодо ситуації в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське бюро "Радіо Свобода".

На засіданні через відеозв’язок до євродепутатів звернеться опонентка Лукашенка Світлана Тихоновська.

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У зустрічі також візьме участь заступниця глави зовнішньополітичної служби ЄС Гельга Шмід.

Очікується, що в результаті засідання комітету ЄП підготує резолюцію щодо Білорусі, яка, як очікується, буде проголосована на пленарному засіданні Європейського парламенту у вересні.

Нагадаємо, 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовилися про санкції проти Білорусі, які застосують до окремих посадовців режиму Лукашенка, причетних до репресій та фальсифікацій виборів.

Також ЄС заявив, що не визнає результати президентських виборів у Білорусі, оголошених владою.

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