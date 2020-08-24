Европарламент подготовит резолюцию по Беларуси
Во вторник комитет Европейского парламента по вопросам иностранных дел проведет внеочередное заседание по Беларуси, по итогам которого будет подготовлено резолюцию по ситуации в стране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское бюро "Радио Свобода".
На заседании через видеосвязь к евродепутатам обратится оппонентка Лукашенко Светлана Тихоновская.
Во встрече также примет участие заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.
Ожидается, что в результате заседания комитета ЕП подготовит резолюцию по Беларуси, которая, как ожидается, будет проголосована на пленарном заседании Европейского парламента в сентябре.
Напомним, 19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о санкциях против Беларуси, которые применят к отдельным должностным лицам режима Лукашенко, причастным к репрессиям и фальсификации выборов.
Также ЕС заявил, что не признает результаты президентских выборов в Беларуси, объявленных властями.