Білорусь хоче тестувати російську вакцину від коронавірусу на своїх громадянах

Білорусь долучиться до випробувань російської вакцини від коронавірусу та хоче стати першою країною, яка закупить її.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА, про це напередодні домовилися у телефонній розмові Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, та президент РФ Владімір Путін.

"Глави держав обговорили питання боротьби з коронавірусом. Президенти домовилися, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації. Також Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ця вакцина", - йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що крім цього Лукашенко й Путін обговорювали ситуацію у Білорусі та "на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку".

Раніше президент Молдови Ігор Додон заявив, що готовий стати "першим з молдовських громадян", що протестує на собі російську вакцину проти коронавірусу.

Нагадаємо, у серпні президент Росії Владімір Путін заявив про першу в світі зареєстровану вакцину від COVID-19.