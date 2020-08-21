Додон "готовий першим" випробувати на собі російську вакцину від коронавірусу

Президент Молдови Ігор Додон, який зараз перебуває з візитом в Росії, заявив, що готовий стати "першим з молдовських громадян", що протестує на собі російську вакцину проти коронавірусу.

Про це Додон заявив в ефірі програми "Президент відповідає", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Додон розповів, що випробування російської вакцини на іноземних громадянах стануть можливі, за його оцінками, в найближчі кілька тижнів.

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"Я готовий запропонувати себе першим з молдовських громадян, щоб протестувати цю вакцину на собі. Як тільки її можна буде використовувати на іноземних громадян, я приїду сюди або ми знайдемо іншу можливість протестувати цю вакцину на мені особисто", - заявив Додон.

Він сказав, що таким чином має намір розвіяти "скептицизм деяких молдовських громадян, в тому числі і в офіційних колах".

"Я навіть готовий ризикнути здоров'ям, якщо це буде необхідно, щоб ця вакцина якомога швидше потрапила в Молдову", - сказав він.

Нагадаємо, у серпні президент Росії Владімір Путін заявив про першу в світі зареєстровану вакцину від COVID-19.

Наступного дня Додон повідомив, що Молдова офіційно звернулася до Росії із запитом про отримання російської вакцини.