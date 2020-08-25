Іспанія залучить армію, щоб зупинити поширення коронавірусу

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив у вівторок, що залучить армію для надання допомоги регіонам у боротьбі з новим спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"Іспанський уряд надасть регіонам потужності Збройних сил для здійснення відстеження випадків", - сказав він, уточнивши, що для цієї мети будуть розгорнуті 2000 солдатів.

Санчес сказав, що розвиток пандемії в Іспанії "викликає занепокоєння", але підкреслив, що вона все ще далека від свого піку в середині березня.

Регіони також зможуть просити центральний уряд ввести режим надзвичайної ситуації на своїх територіях, додав Санчес.

"Ми не можемо дозволити пандемії знову взяти під контроль наше життя... Ми повинні взяти управління на себе, зламати цю другу криву", - сказав він.

Він також попросив людей завантажити додаток під назвою RadarCovid, щоб полегшити роботу з відстеження випадків та контактів хворих.

В даний час Іспанія підтвердила 405 000 позитивних випадків захворювання з моменту початку епідемії в березні, при цьому 46 000 нових інфекцій були виявлені з минулого понеділка.