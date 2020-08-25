Испания привлечет армию, чтобы остановить распространение коронавируса

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил во вторник, что привлечет армию для оказания помощи регионам в борьбе с новой вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Испанское правительство предоставит регионам мощности Вооруженных сил для осуществления отслеживания случаев", - сказал он, уточнив, что для этой цели будут развернуты 2000 солдат.

Санчес сказал, что развитие пандемии в Испании "вызывает беспокойство", но подчеркнул, что она все еще далека от своего пика в середине марта.

Регионы также смогут просить центральное правительство ввести режим чрезвычайной ситуации на своих территориях, добавил Санчес.

"Мы не можем позволить пандемии снова взять под контроль нашу жизнь... Мы должны взять управление на себя, сломать эту вторую кривую", - сказал он.

Он также попросил людей скачать приложение под названием RadarCovid, чтобы облегчить работу по отслеживанию случаев и контактов больных.

В настоящее время Испания подтвердила 405 тысяч положительных случаев заболевания с момента начала эпидемии в марте, при этом 46 000 новых случаев были обнаружены с прошлого понедельника.