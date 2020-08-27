Україна та Німеччина започаткували енергетичне партнерство

Виконувачка обов'язків міністра енергетики України Ольга Буславець і міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр домовились про започаткування енергетичного партнерства між двома країнами.

Відповідну міжурядову заяву вони підписали у середу, 26 серпня, під час візиту Буславець до Берліна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Зокрема, країни домовились посилити співпрацю із інтеграції енергетичних ринків України до ЕNTSO-E, підвищення рівня енергетичної безпеки, декарбонізації економіки, обміну інноваціями у енергетичних технологіях та реалізації спільних проєктів у сферах розвитку "зеленої" енергетики, цифровізації енергетичної інфраструктури та створення сучасної енергетичної системи.

Буславець прокоментувала, що "підписання спільної заяви є початком нового рівня діалогу між Україною та Німеччиною у сфері енергетики".

"Впевнена, що це стане імпульсом для реалізації нових стратегічно важливих проєктів з реформування вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів, розвитку відновлюваної енергетики, зокрема, водневої, та її інтеграції в мережу, підвищення використання технологій енергоефективності у всіх секторах економіки", - наголосила вона.

Київ та Берлін мають намір сприяти енергетичній трансформації, здійснювати обмін напрацюваннями урядової політики у сфері енергетики, покращувати умови для інвестицій приватного сектору в сталу енергетику.

Нагадаємо, у липні ЄС визначив Україну своїм пріоритетним партнером у реалізації Європейської водневої стратегії та постачанні новітнього енергетичного ресурсу на європейський ринок.