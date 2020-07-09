ЄС визначив Україну пріоритетним партнером водневої стратегії - Кулеба

ЄС визначив Україну своїм пріоритетним партнером у реалізації Європейської водневої стратегії та постачанні новітнього енергетичного ресурсу на європейський ринок.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда", посилаючись на пресслужбу МЗС.

"Вчора в Брюсселі відбулася без перебільшення історична подія: презентація Європейської водневої стратегії, яка започатковує нову технологічну революцію в Європі.

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ЄС покладає сподівання на Україну як одного з пріоритетних партнерів у постачанні водню до Європи. Ми працювали саме на цей результат, адже він відповідає потенціалу та європейським амбіціям України", - цитує пресслужба МЗС міністра Дмитра Кулеба.

Воднева стратегія складає невід’ємну частину Європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року.

Для її втілення ЄС планує скорочувати кількість вуглецевих викидів на 100 млн тонн щорічно та врешті відмовитися від викопних джерел палива.

Згідно з документом, який презентував 8 липня у Брюсселі віцепрезидент Європейської Комісії Франс Тіммерманс, ЄС підтримує амбітні плани європейської промисловості з будівництва потужностей для виробництва зеленого водню.

Єврокомісія окремо виділяє Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої енергетики, враховуючи її природні ресурси, взаємопов’язаність інфраструктури та технологічний розвиток.

Єврокомісія також заохочує залучати Україну, серед інших країн, до Альянсу чистого водню, та розвивати співпрацю з Україною задля виробництва відновлюваної електроенергії та водню.