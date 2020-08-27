Білорусь не пускає гуманітарний вантаж з Польщі

Конвой з польською гуманітарною допомогою затриманий на кордоні з Білоруссю - вже декілька годин він очікує допуску в країну.

Про це RMF FM розповів керівник кабінету прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, транспорт, організований профспілкою "Солідарність", близько 12 годин стоїть на білоруському боці кордону.

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"Солідарність" відправила в Білорусь 18 тонн допомоги - в основному це продукти харчування. Їх повинні отримати працівники заводів, які страйкують на знак протесту проти оголошених владою результатів президентських виборів.

"Природно, що Польща, маючи таку історію, такий досвід, що польські профспілкові діячі намагаються допомогти своїм колегам, які страйкують у Мінську та інших містах, які також борються за те, щоб жити у вільній, демократичній, суверенній країні", - сказав Дворчик.

Він додав, що поки що білоруська влада не пояснює, чому зупинено колону.

Також Дворчик повідомив, що уряд Польщі прийняв рішення відновити нормальну роботу польських консульств в Білорусі і з п’ятниці вони видаватимуть візи у спрощеному режимі.

Нагадаємо, 20 серпня Міністерство оборони Польщі заявило, що відстежує переміщення військ у Білорусі та перебуває у постійному контакті з союзниками по НАТО щодо цього питання.