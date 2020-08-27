Беларусь не пускает гуманитарный груз из Польши
Конвой с польской гуманитарной помощью задержан на границе с Беларусью - уже несколько часов он ожидает допуска в страну.
Об этом RMF FM рассказал руководитель кабинета премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщает "Европейская правда".
По его словам, транспорт, организованный профсоюзом "Солидарность", около 12 часов стоит на белорусской стороне границы.
"Солидарность" отправила в Беларусь 18 тонн помощи - в основном это продукты питания. Их должны получить работники заводов, которые бастуют в знак протеста против объявленных властями результатов президентских выборов.
"Естественно, что Польша, имея такую историю, такой опыт, что польские профсоюзные деятели пытаются помочь своим коллегам, которые бастуют в Минске и других городах, также борются за то, чтобы жить в свободной, демократической, суверенной стране", - сказал Дворчик.
Он добавил, что пока белорусские власти не объясняет, почему остановлено колонну.
Также Дворчик сообщил, что правительство Польши приняло решение возобновить нормальную работу польских консульств в Беларуси, и с пятницы они будут выдавать визы в упрощенном режиме.
Напомним, 20 августа Министерство обороны Польши заявил, что отслеживает перемещения войск в Белоруссии и находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО по этому вопросу.