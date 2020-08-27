Польща планує скоротити період карантину до 10 днів

Новий міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що планує скоротити період карантину і самоізоляції до 10 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wprost.

"Ми змінимо правила карантину та ізоляції... Ми хотіли б запропонувати скоротити карантин до 10 днів", - сказав міністр на пресконференції.

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За його словами, в четвер буде представлений пакет "двох-трьох" постанов, які змінять правила карантину та самоізоляції.

Недзельський зазначив, що ідею скорочення карантину вже перевірили інші країни, наприклад Норвегія, і такі десятиденні періоди є безпечними.

Крім того, у випадку карантину міністр хоче відмовитись від тестування. Він підкреслив, що в людини на карантині, за відсутності симптомів, немає потреби в тестах.

Сьогодні у Польщі можливо пройти тест на коронавірус на 10 або 11 день перебування у карантині.

Польща зафіксувала 64 689 підтверджених випадків коронавірусу та 2010 смертей від початку пандемії.