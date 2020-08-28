Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю - Кулеба

Україна зупинила підготовку і проведення всіх офіційних зустрічей з Білоруссю у зв’язку з напруженою ситуацією у сусідній країні.

Це підтвердив у п’ятницю глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"За нормальних часів у нас відбувалися безліч офіційних контактів на всіх рівнях - міністерств, державних агентств. Це була нормальна практика... Ми всі ці контакти ставимо на паузу до стабілізації ситуації в Білорусі", - сказав міністр.

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Він підкреслив, що це так само включає процес підготовки до Форуму регіонів, участь у якому мав взяти президент Володимир Зеленський.

Водночас Кулеба запевнив, що про розрив відносин із Білоруссю мова наразі не йде.

"Для розриву дипломатичних відносин немає жодних підстав наразі… Білоруський посол продовжує виконувати свої функції в Україні", - сказав міністр.

Разом з тим Кулеба не виключив, що посол України у Білорусі, викликаний до Києва на консультації, повернеться у Мінськ.

Окремо Кулеба прокоментував можливість запровадження Україною санкцій щодо Білорусі.

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Він нагадав, що Україна підтримує політику та підхід ЄС з цього приводу. Зокрема, Україна приєдналась до попередньої заяви ЄС про нечесність виборів. Втім наразі у Києва немає рішення про можливі санкції.

"Коли ми побачимо відповідне санкційне рішення ЄС, будемо ухвалювати і свої відповідні рішення", - сказав він.

Кулеба підкреслив, що, на думку України, процес виборів у Білорусі пройшов "із суттєвими недоліками" та що він "не відповідав загальним стандартам у цій сфері".

"Ми підтримуємо ідею про те, що чесно і справедливо організовані вибори могли б дати відповіді на багато ключових запитань у Білорусі", - зазначив міністр.

Окремо Кулеба заявив, що Україна вважає неприпустимим втручання Росії у справи Білорусі і сама не планує такого втручання.