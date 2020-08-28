Украина поставила на паузу все контакты с Беларусью – Кулеба

Украина остановила подготовку и проведение всех официальных встреч с Беларусью в связи с напряженной ситуацией в соседней стране.

Это подтвердил в пятницу глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В нормальные времена у нас было множество официальных контактов на всех уровнях - министерств, государственных агентств. Это была нормальная практика... Мы все эти контакты ставим на паузу до стабилизации ситуации в Беларуси", - сказал министр.

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Он подчеркнул, что это также включает процесс подготовки к Форуму регионов, участие в котором должен был принять президент Владимир Зеленский.

В то же время Кулеба заверил, что о разрыве отношений с Беларусью речь пока не идет.

"Для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований, пока... Белорусский посол продолжает выполнять свои функции в Украине", - сказал министр.

Вместе с тем Кулеба не исключил, что посол Украины в Беларуси, вызванный в Киев на консультации, вернется в Минск.

Отдельно Кулеба прокомментировал возможность введения Украиной санкций в отношении Беларуси.

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Он напомнил, что Украина поддерживает политику и подход ЕС по этому поводу. В частности, Украина присоединилась к предыдущему заявлению ЕС о нечестности выборов. Впрочем, пока у Киева нет решения о возможных санкциях.

"Когда мы увидим соответствующее санкционные решения ЕС, будем принимать и свои соответствующие решения", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что, по мнению Украины, процесс выборов в Беларуси прошел "с существенными недостатками" и что он "не отвечал общим стандартам в этой сфере".

"Мы поддерживаем идею о том, что честно и справедливо организованные выборы могли бы дать ответы на многие вопроса в Беларуси", - отметил министр.

Отдельно Кулеба заявил, что Украина считает недопустимым вмешательство России в дела Беларуси и сама не планирует такого вмешательства.