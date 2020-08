ЄС ще не визначився із санкційним списком посадовців режиму Лукашенка

Європейський Союз ще готує список посадовців режиму Лукашенка, на яких накладе санкції за причетність до фальсифікації виборів та насильства проти мирних протестувальників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Берліні.

Він зазначив, що поки не готовий поки назвати кількість осіб, яких включать до списку, та імена окремих з них.

"Список підготує робоча група у найближчі дні і він буде прийнятий настільки швидко, наскільки це можливо… Ми маємо зробити це у відповідності до всіх юридичних процедур", - зазначив Жозеп Боррель.

Він пояснив, що щодо кожного з посадовців, яких збираються включити у список, збирають грунтовні докази їхньої причетності - на випадок судового позову.

"Ми ще раз закликаємо до національного діалогу як єдиного способу забезпечити дотримання демократії і свобод у Білорусі", - додав високий представник ЄС.

Нагадаємо, 19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі.

Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на власні джерела повідомляв, що до списку увійдуть 15-20 осіб, Лукашенка серед них поки немає. За його інформацією, список мають затвердити наступного тижня.

on the #Belarus sanctions. last week I heard a dozen, the earlier this week it was 15-20. today it is 20. I wouldn't rule out a few more to be added in the coming days when EU diplomats finalize the lists.