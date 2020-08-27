Литва закликала ЄС швидше реагувати на кризу в Білорусі

Литва вважає надто повільною реакцію Європейського Союзу на події в Білорусі і закликає "рухатися швидше".

Про це в інтерв’ю Politico сказав глава МЗС Білорусі Лінас Лінкявічус, повідомляє "Європейська правда".

Лінкявічюс зазначив, що реакція ЄС на кризу, включаючи гроші для жертв репресій та санкції проти високопоставлених білоруських діячів, була здоровою, але в цілому занадто повільною.

"Недостатньо судити, оцінювати, засуджувати, повинні бути дії. Ми повинні прискоритися", - сказав Лінкявічюс.

Литва діяла швидше, ніж інші країни ЄС, у відповідь на білоруську кризу. Вона прийняла опозиціонерку Світлану Тихановську і погодила власний набір санкцій проти білоруських посадовців.

"Ми повинні ввести санкції, ми повинні чітко заявити, що іншого виходу немає, тільки нові вибори", - сказав Лінкявічюс.

Дипломат сказав, що він також наполягав на припиненні платежів з ЄС, раніше призначених для Білорусі.

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"Будь-яка допомога уряду або через уряд зараз, на мій погляд, неможлива", - сказав він.

Глави МЗС Євросоюзу у четвер і п’ятницю проводять зустріч у Берліні, на якій обговорять білоруські санкції. Очікується, що у список увійдуть 15-20 осіб.

Тим часом уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив постанову про заборону на в'їзд до країни осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів президента Білорусі і пов'язані з цим порушення прав людини.