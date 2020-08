ЕС еще не определился с санкционным списком должностных лиц режима Лукашенко

Европейский Союз еще готовит список должностных лиц режима Лукашенко, на которых наложит санкции за причастность к фальсификации выборов и насилие против мирных протестующих.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС в Берлине.

Он отметил, что пока не готов назвать количество лиц, которых включат в список, и имена некоторых из них.

"Список подготовит рабочая группа в ближайшие дни и он будет принят настолько быстро, насколько это возможно... Мы должны сделать это в соответствии со всеми юридическими процедурами", - отметил Боррель.

Он пояснил, что по каждому из чиновников, которых собираются включить в список собирают основательные доказательства их причастности - на случай судебного иска.

"Мы еще раз призываем к национальному диалогу как единственному способу обеспечить соблюдение демократии и свобод в Беларуси", - добавил высокий представитель ЕС.

Напомним, 19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси.

Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники сообщал, что в список войдут 15-20 человек, Лукашенко среди них пока нет. По его информации, список должны утвердить на следующей неделе.

on the #Belarus sanctions. last week I heard a dozen, the earlier this week it was 15-20. today it is 20. I wouldn't rule out a few more to be added in the coming days when EU diplomats finalize the lists.