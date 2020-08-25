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ЄС затвердить санкції щодо Білорусі наступного тижня, Лукашенка у списку немає - ЗМІ

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ЄС затвердить санкції щодо Білорусі наступного тижня, Лукашенка у списку немає - ЗМІ

Вівторок, 25 серпня 2020, 12:07

Санкційний список посадовців режиму Лукашенка, до яких застосують санкції ЄС, мають затвердити наступного тижня; самого Лукашенка у списку немає.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Санкції ЄС щодо Білорусі мають бути плюс-мінус погожені і готові наступного тижня. Поки виглядає так, що Лукашенка у списку не буде, але це ще може змінитися", - написав він.

Нагадаємо, 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовилися про санкції проти Білорусі, які застосують до окремих посадовців режиму Лукашенка, причетних до репресій та фальсифікацій виборів. 

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Також ЄС заявив, що не визнає результати президентських виборів у Білорусі, оголошених владою.

Міністерство закордонних справ Білорусі у відповідь закликало ЄС не запроваджувати санкції проти країни "у скрутний час" і дати їй "пройти етап дорослішання".

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка".

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