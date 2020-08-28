Україна покращила позиції у рейтингу Ради Європи щодо протидії відмиванню грошей і тероризму

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) вирішив присвоїти Україні більш високий рейтинг у цій сфері.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні MONEYVAL.

У своїй новій доповіді MONEYVAL проаналізував зусилля України щодо вдосконалення своїх заходів по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму з моменту останнього такого оцінювання у грудні 2017 року.

Зазначається, що через велику кількість недоліків, виявлених в декількох ключових областях, Україна звітує перед MONEYVAL в рамках розширеної процедури подальших дій. MONEYVAL вивчила низку законодавчих, нормативних та інституційних заходів, вжитих Україною для усунення цих недоліків.

Комітет відзначає прогрес України у двох ключових напрямках: удосконалення кримінально-правових норм, що стосуються злочину фінансування тероризму; посилення санкцій щодо фінансових установ та інших суб'єктів за недотримання законодавства про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

"Позитивні кроки української влади спонукали MONEYVAL присвоїти Україні більш високі міжнародні рейтинги відповідності у вищезазначених областях; вони були переглянуті з "частково відповідає" на "значною мірою відповідає" – йдеться у повідомленні.

Водночас MONEYVAL не задовольнив прохання України про підвищення рейтингів ще за чотирма напрямками: фінансові санкції, пов'язані з тероризмом; фінансові санкції, пов'язані з поширенням зброї; регулювання і нагляд за нефінансовими професіями; ведення національної статистики по протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

"Зусилля України в цих областях не були визнані достатніми для того, щоб виправдати зміну рейтингів" - зазначає комітет.

MONEYVAL вирішив, що Україна залишиться в рамках розширеної процедури подальших дій. Країна повинна буде відзвітувати перед комітетом про подальший прогрес у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.